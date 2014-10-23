У ЄС з'явилася впевненість, що газові переговори України і Росії 29 жовтня матимуть результат

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський упевнений, що наступні газові переговори України і Росії, які відбудуться 29 жовтня, будуть результативними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав журналістам.

"Ми впевнені, що 29 (жовтня) дійде до закінчення цієї вже дуже довгої "мильної опери", - сказав дипломат.

Разом з тим, відповідаючи на уточнююче питання, що йому дає таку впевненість, Томбінський сказав, що це йде від "тих заяв, які прийшли після цих (останніх) переговорів у Брюсселі".

Читайте такожУкраїна збирається виплатити борг Росії за ціною газу $268,5Як повідомояв УНІАН, Україна, яка з червня повністю відключена «Газпромом» від постачань газу через цінову суперечку, погодилась сплатити наявний борг у 3,1 млрд доларів за попередні постачання газу на основі ціни в 268,5 доларів за тисячу кубометрів, яка діяла впродовж першого кварталу 2014 року. За даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, така домовленість була досягнута в рамках газових переговорів Украина-ЄС-Росія у Брюсселі 21 жовтня.

У міністерстві також повідомили, що всі сторони переговорів досягли спільної позиції у встановленні тимчасової ціни в 385 доларів за тисячу кубометрів російського газу на зимовий період та у відмові на цей період від принципу «бери або плати».

Наступний раунд консультацій пройде 29 жовтня у Брюсселі.