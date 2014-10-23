У міністерстві запевняють, що електростанції України взимку будуть забезпечені вугіллям

Міністр палива та енергетики України Юрій Продан упевнений, що українські електростанції в зимовий період не відчуватимуть дефіциту вугілля й будуть забезпечені паливом для виробництва електроенергії навіть у пікові години навантажень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після селекторної наради в Кабінеті міністрів.

Зокрема, міністр зазначив, що з Південно-Африканською Республікою вже укладено контракт на поставки 1 млн тонн вугілля. Це вугілля є альтернативою російському і його поставки сприятимуть диверсифікації поставок цього виду палива й компенсують втрати українського видобутку вугілля на Донбасі.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є в Міненерговугілля розрахунки, за яких мінусових температур узимку генерація може не справитися з навантаженням, Продан сказав: “Сьогодні наша генерація справляється з будь-якими навантаженнями, оскільки так розраховано потужності енергосистеми. На сьогодні при обсягах вугілля, що є на електростанціях, при будь-яких температурах генерація може покрити обсяг споживання”.

На уточнююче запитання, чи будуть віялові відключення за умови лютих морозів, він відповів: “На сьогоднішній день потужностей генерації вистачає”.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Юрій Продан заявив, що не виключає віялових відключень електроенергії у випадку, якщо в країні відбуватимуться аварійні ситуації.

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Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почала імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту – виробляють ТЕС шляхом спалювання газу й вугілля, а також гідроелектростанції та «зелена» енергетика. Брак газу й зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

Для забезпечення сталої роботи українських електростанцій у період 2014-2015 років урядом було ухвалено рішення імпортувати вугілля дефіцитних марок. Покупцем африканського вугілля від України виступає Державне підприємство «Укрінтеренерго».