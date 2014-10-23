До України прибуло судно з першою партією південноафриканського вугілля

Іллічівський морський торговий порт (Одеська обл.) 23 жовтня о 9:00 прийняв перше судно, завантажене енергетичним вугіллям з Південно-Африканської Республіки в обсязі 84,2 тис. тонн для забезпечення потреб теплових електростанцій України.

У прес-службі Міністерства інфраструктури України уточнили, що в порт прибуло судно TX Scotian Express, завантажене вугіллям в обсязі 84,2 тис. тонн марки «А» і «Т», обробка якого проводиться на першому причалі двома технологічними лініями з використанням причальних контейнерних перевантажувачів.

«Порт технічно і організаційно добре підготовлений до прийому суден з енергетичним вугіллям. Ми заздалегідь відпрацювали технологію вантажно-розвантажувальних робіт, вирішили всі необхідні питання для оперативного вивантаження вугілля, постачання якого очікують українські ТЕС», - цитує прес-служба директора Іллічівського порту Юрія Крука.

За його словами, інтенсивність вантажно-розвантажувальних робіт складе 15-16 тис. тонн на добу, таким чином, судно буде розвантажено за 5-6 діб, а потім вугілля буде перевезено з порту залізничним транспортом двома маршрутами по 50-55 вагонів на добу.

Перша партія вугілля буде спрямована на Трипільську (станція Трипілля-Дніпровська) і Зміївську (станція Лиман) теплоелектростанції компанії «Центренерго» за 34,2 тис. тонн і 50 тис. тонн відповідно.

Всього Іллічівський порт прийме два з трьох суден, завантажених південноафриканським вугіллям, загальним тоннажем 167,4 тис. тонн. Прибуття другій партії в обсязі 83,2 тис. тонн, транспортування якої забезпечить судно Bottiglieru Сhelenger, очікується 3-8 листопада.

Як повідомляв УНІАН, попередньо планувалося, що Іллічівський морський порт прийме перше судно з південноафриканським вугіллям 22 жовтня о 23:00.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості планує весь обсяг вугілля з ПАР у розмірі 1 млн тонн відвантажити державній енергогенеруючій компанії «Центренерго».

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Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почала імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

Державне підприємство «Укрінтеренерго виступає покупцем африканського вугілля від України.

«Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.