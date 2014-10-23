НБУ вирішив видавати банкам менше стабілізаційних кредитів

Національний банк України має намір поступово зменшувати видачу банкам стабілізаційних кредитів, повідомила прес-служба регулятора з посиланням на першого заступника голови НБУ Олександра Писарука.

«Підтримка надаватиметься платоспроможним банкам. Поступово кількість стабілізаційних кредитів зменшуватиметься», - сказав Писарук.

Він також зазначив, що регулятор підтримує ліквідність системних банків кредитами рефінансування в обсязі, необхідному для виконання ними зобов'язань перед клієнтами.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 22 жовтня надав банкам рефінансування на 828,6 млн грн і продав депозитні сертифікати на 8,008 млрд грн.

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