НБУ вирішив видавати банкам менше стабілізаційних кредитів
Національний банк України 22 жовтня надав банкам рефінансування на 828,6 млн грн
Національний банк України має намір поступово зменшувати видачу банкам стабілізаційних кредитів, повідомила прес-служба регулятора з посиланням на першого заступника голови НБУ Олександра Писарука.
«Підтримка надаватиметься платоспроможним банкам. Поступово кількість стабілізаційних кредитів зменшуватиметься», - сказав Писарук.
Він також зазначив, що регулятор підтримує ліквідність системних банків кредитами рефінансування в обсязі, необхідному для виконання ними зобов'язань перед клієнтами.
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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 22 жовтня надав банкам рефінансування на 828,6 млн грн і продав депозитні сертифікати на 8,008 млрд грн.
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