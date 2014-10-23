МВС заарештувало 284 млн гривень, украдених із «Родовід Банку»

В рамках розслідування кримінального провадження про розкрадання коштів «Родовід Банку» МВС заарештувало майже 284 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, кошти знаходились на розрахунковому рахунку приватного підприємства. Воно отримало ці кошти на підставі підроблених документів під виглядом відсотків за депозитом. Саме такою є вся сума завданих збитків.

Правоохоронцями встановлюються особи, причетні до розкрадання коштів «Родовід Банку». Триває досудове слідство.

Читайте також «Родовід Банк» збільшив збиток у 63 рази

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня 2014 у Генпрокуратурі повідомили про відкриття кримінального провадження стосовно колишніх службових осіб «Родовід банку», які завдали збитків банку на понад 250 млн грн.

Встановлено, що службові особи АТ «Родовід банк» за відсутності відповідних повноважень уклали із приватним товариством депозитний договір із суттєво завищеними відсотками. Внаслідок таких незаконних дій банк, що має державну частку, зайво виплатив понад чверть мільярда гривень відсотків, чим завдано збитків банку в особливо великих розмірах, підкреслили в ГПУ.

За інформацією Міністерства фінансів, держава витратила на докапіталізацію «Родовід Банку» 12,3 млрд грн.

Уряд ухвалив рішення створити на базі «Родовід Банку» санаційний банк у 2011 році для проведення роботи з активами державних і рекапіталізованих за участю держави банків.

Для повноцінної роботи санаційного банку потрібно внести низку змін до законодавства, але неодноразові спроби прийняти відповідні законопроекти у Верховній Раді не мали успіху.