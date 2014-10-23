Фонд гарантування хоче стягнути з проблемних банків 45,7 млрд гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг претензій до власників і керівництва банків, які фонд виводить з ринку, в 45,7 млрд грн.

Про це в ході зустрічі з журналістами повідомив заступник директора-розпорядника фонду Андрій Оленчик.

Він нагадав, що фонд направив до правоохоронних органів 228 заяв стосовно власників і керівників банків, що виводилися з ринку, і по 115 із них заведені кримінальні справи.

«Сума претензій – 45,7 млрд грн», – сказав Оленчик, і уточнив, що йдеться про фінансові претензії фонду до керівництва і акціонерів банків, що виводяться фондом з ринку, по всіх 228 заявах.

За його словами, зокрема обсяг претензій по 115 вже заведеним кримінальним справам становить 28,3 млрд грн, «рекордсменом» за кількістю заяв і кримінальних справ є «Брокбізнесбанк».

«Основні претензії – до власників і керівників, переважна більшість заяв і кримінальних справ», – додав Оленчик і пояснив, що найпоширенішими злочинами є крадіжка активів банку, дроблення депозитів і фіктивне переоформлення вкладів, а також зловживання службовим становищем.

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Як повідомляв УНІАН, з початку року Національний банк України визнав неплатоспроможними 26 банків. Виведення банків з ринку і виплата відшкодування їх вкладникам здійснюються через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Фонд гарантування оцінює обсяг виплат вкладникам цих банків у межах гарантованої суми відшкодування в 18,8 млрд грн., і вже виплатив по вкладам 10,3 млрд грн.