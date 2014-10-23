Нацбанк скасує ряд валютних обмежень для бізнесу, якщо МВФ дасть добро

Національний банк України обговорює з Міжнародним валютним фондом, ключовим кредитором країни, скасування низки обмежень для бізнесу на валютному ринку, повідомила прес-служба банку.

«Ми ведемо постійний діалог з банками і готові до зняття окремих обмежень на валютному ринку, які перешкоджають нормальній економічній діяльності. Також ми очікуємо стабілізацію економічної ситуації, а отже, і поетапне їх скасування», - цитує прес-служба главу Нацбанку Валерію Гонтареву.

Згідно з повідомленням, Нацбанк готовий до зняття ряду обмежень для бізнесу з купівлі валюти, запроваджених постановою №591 20 вересня, в разі отримання схвалення від МВФ.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Нацбанку повідомили, що готові зняти частину адміністративних обмежень на валютному ринку в разі зниження спекулятивного попиту на валюту.