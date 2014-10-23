Від продажу активів проблемних банків планують виручити 10-15 млрд гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує виручити близько 10-15 млрд грн у результаті реалізації активів банків, які фонд виводить із ринку.

Про це в ході зустрічі з журналістами повідомив заступник директора-розпорядника фонду Андрій Кияк.

«30 млрд – це активи банків, які ми виводимо з ринку на сьогоднішній день. Ще деякі банки ми очікуємо, не називатимемо імен. Якщо брати цифри на 16 число, то це 30 млрд. Але я б відразу використовував оцінку «мінус 50%», тому 10-15 млрд, теоретично, можна очікувати», - сказав він й зазначив, що до кінця року отримання цих коштів маловірогідне, оскільки процес продажу активів лише почався.

Нагадаємо, Фонд гарантування оцінює обсяг претензій до власників і керівництва банків, що виводяться з ринку, в 45,7 млрд грн, і має намір відшкодувати максимально можливу суму збитків за рахунок власників і керівництва банків, винних у їх банкрутстві.

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Як повідомляв УНІАН, з початку року Національний банк України визнав неплатоспроможними 26 банків. Виведення банків із ринку й виплата відшкодування їх вкладникам здійснюються через Фонд гарантування внесків фізичних осіб.

Фонд гарантування оцінює обсяг виплат вкладникам цих банків у межах гарантованої суми відшкодування в 18,8 млрд грн і вже виплатив за вкладами 10,3 млрд грн.