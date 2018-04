Сорос закликав МВФ надати Україні не менше $20 млрд і збільшити розмір виплат

Американський мільярдер Джордж Сорос вважає, що Міжнародний валютний фонд повинен надати Україні не менше $20 млрд. Про це він написав у своїй статті «Прокинься, Європа», опублікованій на сайті The New York Review of Books, передає «Газета.Ru».

«Після виборів в Україні МВФ буде потрібно переоцінити свій прогноз, виходячи з консультацій з урядом України. Фонд повинен надати Україні не менше $20 млрд і пообіцяти збільшити розмір виплат, коли це буде необхідно. Партнери України повинні забезпечити додаткове фінансування в залежності від реалізації програм МВФ», - зазначає Сорос.

Читайте такожКраїни G20 і МВФ готові профінансувати економіку УкраїниНа думку мільярдера, МВФ необхідно взяти на себе зобов'язання допомоги Україні і з погашенням її боргу за єврооблігаціями, який становить майже $18 млрд.

Нагадаємо, з початку травня уряд України залучив в рамках співпраці з МВФ близько 4,5 млрд дол. кредитних коштів за загальною дворічною програмою співробітництва в обсязі 17 млрд дол. Місія МВФ прибуде в Україну наприкінці жовтня - початку листопада, вона оцінить ситуацію в країні та необхідність збільшення допомоги.

Читайте такожМВФ закликав держави-донори продумати програми додаткової допомоги Україні