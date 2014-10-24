Великобританія повинна внести додаткові 2,1 млрд євро до бюджету ЄС

Європейський Союз вимагає від Великобританії виплатити додатково €2,1 млрд ($2,66 млрд) до бюджету ЄС в 2015 році.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на газету Financial Times.

Коригування внеску відображає переоцінку вкладу країн-членів ЄС в бюджет співтовариства на підставі динаміки їх економічного зростання після 1995 року, пояснює видання.

Обґрунтуванням вимоги є те, що з тих пір економіка Великобританії зростала більш швидкими темпами, ніж господарство інших країн ЄС.

Іншою причиною є зміна методики підрахунку національного доходу країн-членів ЄС, в результаті якого стали враховуватися нелегальні види бізнесу, такі як проституція і торгівля наркотиками.

Додаткова виплата має одноразовий характер і не означатиме підвищення внеску в наступні роки, пояснює газета. Гроші мають надійти у бюджет Євросоюзу вже 1 грудня.

Водночас, інші країни ЄС, в яких показники росту нижчі, повинні будуть наступного року заплатити в бюджет ЄС менше. Зокрема, Німеччина отримає знижку в розмірі €779 млн, внесок Франції буде зменшено на €1 млрд, Польщі - на €316 млн.

Минулого року Великобританія виплатила в бюджет ЄС €10,9 млрд ($13,8 млрд).

Поряд з Великобританією, буде підвищений внесок Нідерландів - на €642 млн.

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, який бере участь у саміті ЄС в Брюсселі в четвер ввечері провів зустріч з главою уряду Нідерландів Марком Рютте. Метою зустрічі було виробити єдину позицію з питання внесків.

Як зазначає видання, додаткова виплата в бюджет ЄС здатна створити внутрішньополітичні проблеми для британського прем'єра-консерватора Девіда Кемерона. В країні останнім часом зростають євроскептичні настрої, збільшується популярність Партії незалежності, яка виступає за вихід з ЄС.

Кемерон обіцяє у разі своєї перемоги на парламентських виборах наступного року провести в 2017 референдум з питання про можливий вихід з ЄС. Він заявляє, що такий крок не знадобиться, оскільки йому вдасться домовиться з партнерами про реформу ЄС та повернення національним державам ЄС частини втраченого суверенітету.