Російський Сбербанк подав позов в суд ЄС щодо скасування санкцій

Російський Сбербанк подав позов в суд Євросоюзу (ЄС) щодо скасування санкцій, передає «Газета.Ru» із посиланням на прес-реліз кредитної організації.

«ВАТ «Сбербанк Росії» звернулося вчора, 23 жовтня, до суду Європейського Союзу з позовною заявою про скасування рішення Ради Європейського Союзу про застосування до банку обмежувальних заходів (санкцій) щодо Росії», - йдеться в прес-релізі.

Читайте такожУкраїна поскаржилася на Росію у СОТ через заборону овочів і фруктівТак як справа буде розглядатися судом ЄС, банк не буде коментувати подачу позову до моменту остаточного вирішення питання. Відмову від коментарів Сбербанк назвав «звичайною практикою для такого роду питань».

Читайте також У Росії через непередбачуваність політики влади бум попиту на сейфиРаніше повідомлялося, що Аркадій Ротенберг і компанія «Роснафта» через Європейський суд зажадали скасувати санкції, введені проти них Європейським Союзом.