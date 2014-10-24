«УкрСиббанк» збільшив збиток майже у 50 разів

«УкрСиббанк», що входить до групи найбільших, в січні-вересні 2014 року отримав 732,150 млн грн збитку або 49,8 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляється у звітності на сайті банку.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку скоротилися на 0,52% - до 23,986 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 6,27%, до 13,686 млрд грн, зобов'язання зросли на 2,82% - до 22,066 млрд грн, кошти клієнтів знизилися на 1,14% - до 16,443 млрд грн, власний капітал - на 27,56%, до 1,920 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 1,774 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, «УкрСиббанк» в 2013 році знизив прибуток у 2,7 разу в порівнянні з 2012 роком - до 24,503 млн грн.

«УкрСиббанк» працює на ринку України з 1990 року та входить до групи найбільших українських банків.

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Основними власниками банку є міжнародна фінансова група BNP Paribas (Франція, 84,9996% акцій) і ЄБРР (15% акцій).