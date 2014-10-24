Російський рубль продовжує падати

Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10:10 мск п'ятниці зріс на 7 копійок в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня і досяг позначки 41,79 рубля.

Курс євро до рубля збільшився на 11 копійок, до 52,91 рубля, повідомляє ТАСС.

При цьому вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара, зросла на 9 копійок до 46,79 рубля.

Напередодні Банк Росії зсунув на 40 копійок вгору кордон плаваючого валютного коридору бівалютного кошика до 37,7-46,7 рубля, виходить з матеріалів регулятора.

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Індекс ММВБ (MICEX) на відкритті торгів на Московській біржі у п'ятницю знизився на 0,4% до позначки 1367,4 пункту.