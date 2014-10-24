У Росії вже заявляють про необхідність формування "запасного" держбюджету

Глава Мінфіну Росії Антон Сілуанов пропонує розробити запасний варіант бюджету РФ на 2015-2017 роки на випадок несприятливої ситуації в економіці, передає РІА "Новости".

"Ми вважаємо, що ми зараз повинні підготувати наш бюджет для того, щоб мати так званий запасний варіант. У разі якщо зовнішні умови будуть такі ж важкі, як сьогодні, то ми повинні мати запасний варіант на випадок, від яких зобов'язань, від яких витрат ми могли б відмовитися", - заявив глава Мінфіну, виступаючи в Держдумі в п'ятницю, 24 жовтня.

Читайте такожБюджет Росії стає військовою таємницею - майже чверть витрат буде закрита"Бюджет постійно не може мати витрати, які були складені під час іншої економічної реальності. Ми повинні завжди мати варіант на випадок, якщо такі часи триватимуть і далі", - підкреслив Сілуанов.

При цьому міністр нагадав, що Мінфін не планує поповнювати Резервний фонд в наступному році, ці кошти планується направити на часткове заміщення запозичень. Якщо ж несприятлива ситуація в економіці продовжиться і в 2015-2017 роках, то на покриття пріоритетних витрат можуть бути також спрямовані і кошти резервного фонду уряду. "Зараз складно сказати, як будуть розвиватися події, але резерви ми повинні мати", - сказав міністр.

Читайте такожАгентство Moody's знизило кредитний рейтинг РосіїСілуанов звернувся до депутатів з проханням дозволити Мінфіну при необхідності використовувати кошти Резервного фонду в 2015 році. "Ми його для цього і створювали, і зараз у Резервному фонді понад 3 трильйонів рублів. Ми просили б дозволити уряду використовувати до 500 мільярдів рублів, якщо протримається така ж ситуація, як сьогодні", - зазначив міністр.

"Але Резервний фонд не нескінченний, і ми повинні привести видатки до нових можливостей бюджету, тут і оптимізація державних програм... там є великі резерви", - додав Сілуанов.