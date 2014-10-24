Євро в Росії досяг 53 рублів, встановивши новий рекорд

Курс євро виріс на торгах Московської біржі на 20 копійок - до позначки 53 рубля, встановивши новий максимум, повідомляє Прайм.

Станом на 11.44 мск п'ятниці європейська валюта додає 21 копійку і коштує 53,01 рубля, курс долара зростає на 24 копійки - до 41,95 рубля. Бівалютний кошик зріс на 24 копійки - до 46,94 рубля.

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За підсумками торгів четверга курс долара підвищився на 26 копійок - до 41,68 рубля, євро - на 41 копійку - до 52,80 рубля.

"Збереження негативних настроїв на зовнішніх майданчиках, а також ризики пониження суверенного рейтингу РФ змушують учасників ринку поспішно позбуватися рублів", - відзначає аналітик банку "Зеніт" Володимир Євстіфеєв.