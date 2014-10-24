Гривня на міжбанку встановилася на рівні 13,12 за долар

Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю, 24 жовтня, до середини торгів встановилися на рівні 12,95/13,12 грн/дол., і таким чином практично не змінилися в порівнянні з відкриттям торгів (12,95/13,11 грн/дол.)

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що ринок не активний, і попит на валюту традиційно перевищує пропозицію.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в ході інтервенції 22 жовтня продав для підкріплення кас банків 99,77 млн дол. США за курсом 12,95 грн/дол.

Сьогодні, 24 жовтня, регулятор планує провести аукціон для задоволення заявок клієнтів банків на суму до 200 млн дол.