Експерти розповіли, що має зробити уряд для детінізації економіки

Для скорочення обсягів тіньової економіки в Україні, яка за різними оцінками становить 20-50% ВВП країни, уряд має провести ефективні реформи, зокрема, податкову, банківську і реформу ринку праці.

Такі дані містяться в презентації експертів Міжнародного центру перспективних досліджень, представленій на конференції в п'ятницю.

«З проблемами наявності тіньової економіки стикаються майже всі країни світу. В одних її обсяги фіксуються на рівні, який не має значного впливу на економіку, в інших - є свідченням існування відтворювальної системи тіньових економічних відносин. До другої категорії, на жаль, належить Україна, обсяги тіньової економіки якої за різними джерелами фіксуються на рівні 20-50%», - йдеться в дослідженні.

За даними експертів, в 2012 році частина тіньового сектора економіки України становить близько 32% ВВП, в 2013 - 35% ВВП, а в першому кварталі 2014 року - 40% ВВП.

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Згідно з дослідженням, тінізації національної економіки сприяло неефективне державне регулювання, яке проявлялося у взаємній недовірі бізнесу і держави. Також негативно впливало на економіку неефективне адміністрування податків, проблеми ринку праці, які пов'язані з низькими економічними стимулами до офіційного працевлаштування, а також недосконале грошово-кредитне регулювання і високий рівень злочинності в країні.

Експерти вважають, що побороти тіньову економіку можна за рахунок якісної податкової реформи, яка забезпечить всім суб'єктам господарювання однакові умови оподаткування, зменшить податковий тиск і забезпечить ефективне податкове адміністрування. Для цього необхідно провести податкову амністію, збільшити роль електронних систем в адмініструванні податків, скоротити кількість обов'язкових платежів, посилити відповідальність за використання тіньових корупційних схем при веденні бізнесу.

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Також експерти вважають, що необхідно реформувати банківську систему, в першу чергу, зробивши діяльність Національного банку прозорою. Також необхідно відмовитися від націоналізації банків і протистояти відтоку вітчизняного капіталу в офшори.

Що стосується реформи ринку праці, експерти пропонують реформувати пенсійну систему. Зокрема, для бізнесу необхідно посилити відповідальність за неофіційне працевлаштування, а для працівників - перерозподілити навантаження між працівником і роботодавцем.

Довідка УНІАН. Міжнародний центр перспективних досліджень - український незалежний аналітичний центр, який здійснює формування та аналіз державної політики.