«Райффайзен Банк Аваль» у січні-вересні отримав 1,37 млрд гривень збитку

«Райффайзен Банк Аваль» у січні-вересні 2014 року отримав 1,369 млрд грн збитку, в той час як за аналогічний період минулого року прибуток банку становив 737,712 млн грн, повідомив банк у звітності в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Нагадаємо, в першому півріччі банк отримав 1,003 млрд грн збитку, таким чином, на третій квартал цього року припадає 366 млн грн збитку.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 2,80% - до 44,676 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 5,18%, до 28,448 млрд грн, зобов'язання - на 7,10%, до 38,796 млрд грн, кошти клієнтів - на 0,12%, до 26,452 млрд грн, власний капітал знизився на 18,76% - до 5,879 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 3,003 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, «Райффайзен Банк Аваль» в 2013 році порівняно з 2012 роком збільшив прибуток згідно зі звітністю за національними стандартами в 21,6 разу - до 730,045 млн грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків.

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З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).