Долар через ризик зниження рейтингу Росії вперше піднявся вище 42 рублів

Рубль у п'ятницю поновив мінімуми, а ЦБР міг продати більше $2 мільярдів для згладження наслідків утечі з російських активів у зв'язку з ризиками можливого зниження кредитного рейтингу РФ до "сміттєвого" рівня агентством S&P, яке повідомить про своє рішення сьогодні вночі.

Як повідомляє Reuters, американська валюта досягла абсолютного максимуму 42,01 рубля, на 14.30 мск торгувалася поблизу 42,00, дорожчаючи на дві третини відсотка.

Євро зараз оцінюється у 53,11, на понад піввідсотка вище попереднього закриття. Єдина валюта сформувала свій екстремум на 53,13.

Спроби міністра фінансів РФ Антона Сілуанова заспокоїти ринки (його заява, що побоювання з приводу перегляду рейтингу перебільшені) не мали впливу на котирування рубля.

"Ми вважаємо, що сьогодні S&P буде складно обґрунтувати чергове зниження рейтингу з урахуванням сильних макроекономічних показників Росії, серед яких низький рівень боргу. Проте якщо він буде знижений, то опиниться в спекулятивній категорії, що може значно вплинути на котирування російських активів з урахуванням умов мандатів компаній, керуючих інвестиціями", - йдеться в аналітичному огляді Sberbank CIB.

Несприятливим фактором, як і раніше, виступає й локальний попит на валюту при відсутності доступу до закордонних грошових ресурсів через санкції, хоча, за оцінками учасників ринку, сьогодні значна й спекулятивна частка покупок валюти, тоді як продажі експортної виручки перед ключовими податками поки що малопомітні.

Читайте також"Роснефть" отримає гроші від держави, але менше $50 млрд"Зараз дуже велика спекулятивна складова, навряд чи корпорати і банки готові купувати під себе валюту на таких рівнях (хоча хто знає, може така стратегія виявиться виграшною). Більше того, вище 42 рубля за долар може бути фіксація спекулятивного прибутку", - сказав дилер великого російського банку.

"Я думаю, що незалежно від рішення S&P пройде потужний валютний "селл-офф", виходячи з банального правила "продавай факти", особливо якщо спекулянти сильно перевантажилися валютою, і плюс, там ще податки. Але незалежно від ступеня падіння валюти, вона все одно далі викупиться поточним фізичним попитом", - вважає він.

Бівалютний кошик ($0,55 і 0,45 євро) на 14.30 мск перебувала на рівні 47,00 рубля, проти неї рубль втрачає 31 копійку порівняно з біржовим закриттям четверга. Раніше був досягнутий абсолютний максимум кошика - 47,01.

Центробанк наразі міг шість разів зрушити коридор до 38,00-47,00, якщо відштовхуватися від динаміки валютних котирувань.

Регулятор продає валюту на верхній межі плаваючого коридору кошика, зрушуючи при цьому коридор на 5 копійок вгору кожні продані $350 мільйонів.

Таким чином, з урахуванням інтервенцій, накопичених у четвер з моменту останнього вчорашнього підвищення коридору, регулятор міг продати не менше $2,1 мільярда.

"Побоювання погіршення рейтингу S&P Росії до "сміттєвого" рівня від поточного значення "BBB-" вдарили по рублю, російським облігаціям і акціям. Ми ж усе-таки вважаємо, що поточний рейтинг буде збережено, бо немає достатніх макроекономічних факторів для зниження до "сміттєвого" рівня, навіть у зв'язку з поточними низькими цінами на нафту", - вважає Дмитро Польовий з банку "ІНГ Євразія", зазначивши, втім, що ризики зниження рейтингу РФ генеруються українською кризою, західними санкціями і неефективним державним управлінням.

Основним постачальником валютного попиту, крім поточних спекуляцій навколо рейтингу, виступають корпорації й банки, яким у четвертому кварталі необхідно заплатити номінально $55 мільярдів зовнішніх позик і відсотків, тоді як експортери в поточних умовах, за оцінкою учасників ринку, намагаються продавати мінімально можливі обсяги виручки за рублі, оскільки багато з них також обтяжені зовнішніми боргами без можливості знайти кошти за кордоном.

Стримуючим ослаблення рубля фактором, крім інтервенцій ЦБ, можуть далі виступати продажі валютної виручки до піку податкового періоду - до 27 жовтня експортерам під сплату ПВКК доведеться зібрати, за різними оцінками, 220-280 мільярдів рублів, а наступного дня податок на прибуток може вимагати до 300 мільярдів рублів.