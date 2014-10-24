Шлапак: місія МВФ приїде в перші дні роботи нового уряду

Міністерство фінансів України не виключає перегляду програми співпраці з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом та збільшення обсягу фінансування економіки з боку МВФ, заявив перед засіданням уряду міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Ситуація змінюється досить стрімко. Як тільки приїде місія Фонду, а вона приїде в перші дні роботи нового уряду, ми переглянемо макропрогнози до кінця року, на наступний рік, зробимо розрахунки валютних балансів - до кінця року і на наступний рік. У разі необхідності збільшення фінансової підтримки, в першу чергу її валютної складової, то вона буде надана нашими партнерами», - сказав Шлапак.

Читайте такожСорос закликав МВФ надати Україні не менше $20 млрд і збільшити розмір виплат

Раніше глава Національного банку України Валерія Гонтарєва також не виключила збільшення фінансування економіки України з боку МВФ. Однак директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард відзначала, що Україна найімовірніше буде мати потребу в додатковому фінансуванні, однак кошти повинні надходити в країну не по лінії МВФ, а від всіх партнерів України. За прогнозами Фонду, в разі продовження бойових дій на сході України потреба країни у зовнішньому фінансуванні складе близько 19 млрд дол. до кінця 2015 року.

Україна і МВФ погодили та затвердили дворічну програму співпраці stand-by обсягом 17 млрд дол. У рамках виконання програми Україна вже отримала два кредитних транші обсягом 4,5 млрд дол.