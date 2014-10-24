Рада ЄС остаточно продовжила торговельні преференції Україні

Рада ЄС своїм рішенням продовжила Україні автономні торговельні преференції.

Рішення було ухвалено письмовою процедурою сьогодні у Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

«Сьогодні Рада прийняла постанову, якою продовжує до кінця 2015 року односторонні торговельні преференцій, що застосовуються з квітня 2014 року, на користь України”, - йдеться в документі.

Ця постанова надає українським експортерам можливість продовжували преференційний доступ на ринки ЄС, не чекаючи набуття чинності положень про торгівлю в рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Торговельні преференції повинні були закінчитися 1 листопада 2014 року, але на даний час продовжені до 31 грудня 2015 року. Комісія надала свою пропозицію продовжити заходи 22 вересня.

Торговельні преференції є частиною пакета пропозицій, спрямованого на забезпечення економічної та фінансової підтримки України. Вони включають у себе тимчасове скорочення або ліквідацію митних зборів відповідно до графіка поступок, закладених в Угоді про асоціацію. Політична частина Угоди про асоціацію була підписана у березні 2014, інша частина угоди (економічна) в червні 2014 року, однак у терміни тимчасового застосування були внесені поправки.

Тоді як багато глав Угоди буде тимчасово застосовуватися з 1 листопада 2014 року, дата початку положень про вільну торгівлю в даний час встановлена на 1 січня 2016 року.

Читайте такожЄвропарламент підтримав продовження торгових преференцій для УкраїниЗа даними Комісії, українські експортери збережуть майже 500 млн євро на рік митних зборів, як тільки Угода про асоціацію набуде чинності. На частку ЄС припадає близько третини зовнішньої торгівлі України. У 2012 році вартість українського імпорту з ЄС становила 23,8 млрд євро, тоді як як її експорт становить 14,6 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня 2014 року Верховна Рада синхронно з Європарламентом ратифікувала Угоду про асоціацію України з Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Про те, що зона вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з 2016 року, а не 1 листопада цього року, стало відомо 12 вересня після консультацій представників Єврокомісії, України і Росії. Тоді сторони домовилися відкласти до 31 грудня 2015 року введення в дію зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій для українських товарів.

19 вересня Єврокомісія внесла на розгляд Ради ЄС та Європарламенту пропозицію щодо відтермінування тимчасового застосування Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Цією пропозицією ЄП та ЄС мали затвердити рішення, яким преференції будуть продовжені до 31 грудня 2015 року.