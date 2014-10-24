Мін'юст заявив, що кожен керівник держустанови вільний у виборі банку для обслуговування

17:56, 24 жовтня 2014
Фінанси
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Міністр юстиції України Павло Петренко певен, що держава лише рекомендує своїм установам обслуговуватися в державних банках, щоб забезпечити контроль і моніторинг їхніх фінансових ресурсів.

Фото УНИАН

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на питання стосовно законності проведеної в Пенітенціарній службі кампанії по переведенню співробітників на отримання заробітної плати в Ощадбанку.

Петренко зауважив, "що всі державні органи, відповідно, і ті установи, які працюють в системі держорганів, можуть обслуговуватися в різних банках". Глава Мін'юсту підкреслив, що "кожен керівник державної установи вільний в своєму виборі тієї банківської установи, де він буде обслуговуватися, основне - це найкращі умови і щоб були гарантії безпеки тих коштів держбюджету, які виділяються цій держустанові".

"Я не володію інформацією, що є якесь масове переведення зарплатних проектів на обслуговування в державному банку".

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