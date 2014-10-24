Збиток українських банків за січень-вересень склав 10,6 млрд гривень

Нагадаємо, за підсумками січня-серпня банківська система отримала 5,334 млрд грн збитку, таким чином, у вересні банки отримали 5,300 млрд грн збитку.

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За інформацією НБУ, доходи банків у січні-вересні 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року зросли на 30,6% і склали 157,878 млрд грн, витрати - на 41,4% і склали 168,512 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, прибуток банківської системи України у 2013 році склав 1,4 млрд грн, що у 3,5 разу нижче від показника прибутку за підсумками 2012 року.

Раніше УНІАН писав, що в Україні можуть спростити злиття і поглинання банків.