Збиток українських банків за січень-вересень склав 10,6 млрд гривень
18:21, 24 жовтня 2014Фінанси
0
Банківська система України за підсумками січня-вересня 2014 року отримала 10,634 млрд грн збитку, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банківської системи становив 1,732 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.
Збиток українських банків у цьому році склав 10,6 млрд гривень / Фото УНІАН
Нагадаємо, за підсумками січня-серпня банківська система отримала 5,334 млрд грн збитку, таким чином, у вересні банки отримали 5,300 млрд грн збитку.
Читайте такожВід продажу активів проблемних банків планують виручити 10-15 млрд гривень
За інформацією НБУ, доходи банків у січні-вересні 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року зросли на 30,6% і склали 157,878 млрд грн, витрати - на 41,4% і склали 168,512 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, прибуток банківської системи України у 2013 році склав 1,4 млрд грн, що у 3,5 разу нижче від показника прибутку за підсумками 2012 року.
Раніше УНІАН писав, що в Україні можуть спростити злиття і поглинання банків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter