Дефіцит платіжного балансу України за 9 місяців досяг майже $5 млрд

За оперативними даними НБУ, у вересні 2014 року від'ємне сальдо зведеного платіжного балансу склало 358 млн дол.

У вересні дефіцит поточного рахунку розширився до 612 млн дол. порівняно з 91 млн дол. у серпні. Уповільнення темпів падіння внутрішнього попиту і зміцнення реального ефективного обмінного курсу зумовили зростання імпорту товарів на 13% порівняно із серпнем. Водночас зростання експорту обмежувалося воєнним конфліктом на сході країни і торговими обмеженнями з Росією.

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Сальдо капітального і фінансового рахунку у вересні було позитивним на рівні 254 млн дол. завдяки залученням держсектора. Крім того, четвертий місяць поспіль спостерігається чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну на рівні 235 млн дол., 61,9% яких спрямований у реальний сектор.

Приріст готівкової валюти поза банками залишився на рівні попередніх місяців і склав 225 млн дол. Позитивне сальдо за кредитами та облігаціями на рівні 260 млн дол. сформувалося завдяки залученням держсектора на 792 млн дол., у тому числі від Світового банку, Канади та Японії.

Приватний сектор переважно погашав свою зовнішню заборгованість, чисті виплати банківського сектора склали 244 млн дол., реального сектора - 254 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України у січні-серпні 2014 року зведено з дефіцитом 4,587 млрд дол. проти профіциту в 1,651 млрд дол. за аналогічний період минулого року.

Платіжний баланс України у 2013 році зведений із профіцитом у 2,021 млрд дол., тоді як у 2012 році платіжний баланс був зведений із дефіцитом 4,175 млрд дол.

Раніше УНІАН повідомляв, що дефіцит платіжного балансу України за вісім місяців склав $4,6 млрд.