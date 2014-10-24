Через обвал рубля російські товари можуть заполонити український ринок

Україна може відчути негативний вплив і хвилю фінансової дестабілізації, обумовленої черговим обвалом національної грошової одиниці Росії, – рубля. Про це заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, передає кореспондент УНІАН.

«Сьогодні в Росії стався обвал національної грошової одиниці. Як правило, такі події мають вплив на Україну. Ми завжди відчуваємо хвилю фінансової дестабілізації, – сказав Яценюк. - Через падіння курсу зараз росіяни старатимуться свої товари продавати до України, тому що є конкурентна перевага. Суть у тому, що вони можуть знизити ціни на свої товари в доларах, щоб заполонити український ринок».

У зв'язку з цим Яценюк доручив Мінекономрозвитку, Фіскальній службі та іншим відомствам терміново провести наради з тим, щоб опрацювати механізм протидії негативному впливу обвалу рубля на Україну.

Читайте такожМеркель: "Ми не бачимо можливості вести мову про скасування санкцій"«Протягом дня Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Держфіскальній службі, МінАПК провести термінові збори щодо того, щоб не дати можливості Росії дестабілізувати ситуацію в Україні через наплив російських товарів на територію України. Мінфіну і НБУ провести нараду щодо впливу російської фінкризи на Україну. Ми пам'ятаємо 1998 рік й інші кризи – треба бути готовим до того, що окрім військової агресії, може бути і фінансова агресія, яка може погано вплинути на українську економіку», - сказав Яценюк.

Сьогодні, 26 жовтня, російський рубль встановив черговий максимум, подолавши позначку в 42 рублі за долар.