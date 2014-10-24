НБУ сьогодні продав банкам $200 млн за курсом 12,95 грн

Національний банк України під час валютної інтервенції 24 жовтня продав банкам 199,970 млн дол. за курсом 12,95 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, участь в інтервенції взяли 72 банки, і регулятор задовольнив заявлений попит банків на валюту під потреби їх клієнтів на 46%.

НБУ нагадує, що на зустрічі з керівництвом Нацбанку керівники найбільших банків відзначили суттєве зниження відкладеного попиту юридичних осіб на іноземну валюту в результаті регулярного проведення цільових інтервенцій.

Водночас, регулятор наголошує, що здійснює контроль за цільовим використанням коштів, придбаних банками за результатами інтервенції.

Читайте такожЗбиток українських банків за січень-вересень склав 10,6 млрд гривеньЯк повідомляв УНІАН, Нацбанк оголосив про проведення 9 і 10 жовтня інтервенцій з продажу валюти, зокрема 9 жовтня для підтримки кас банків до 100 млн дол. і 10 жовтня для задоволення потреб клієнтів банків до 200 млн дол.

Під час валютної інтервенції 9 жовтня регулятор продав банкам 99 млн дол. за фіксованим курсом 12,93 грн/дол., задовольнивши 80% попиту банків. Загалом в операції взяли участь 54 банки.

Нагадаємо, керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовились продавати долари за курсом, не вищим за 12,95 грн/длл. Після цих домовленостей котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримуються в межах 12,95/13,40 грн/дол.