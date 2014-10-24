S&P передумало знижувати рейтинг Росії до "сміттєвого" рівня

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's підтвердило довгостроковий валютний кредитний рейтинг Росії на рівні "BBB-" і зберегло негативний прогноз, повідомляє Reuters.

У ході планового перегляду агентство, яке ще у квітні першим знизило рейтинг Росії у зв'язку з українськими подіями і втечею капіталу, зазначило сильний платіжний баланс і низький держборг, припустивши, що така ситуація збережеться до 2017 року.

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