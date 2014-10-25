Румунія не має наміру використовувати Південний потік для експорту свого газу

Про це за підсумками саміту ЄС у Брюсселі заявив президент країни Траян Бесеску, повідомляє Гордон.ua з посиланням на румунське агентство Mediafax .

"Жоден грам, жоден кубометр румунського газу не буде проходити через "Південний потік", - сказав він.

Він також заявив, що оцінки Єврокомісії про те, що Румунія ризикує при скороченні поставок газу з боку Росії, є "неправильними".

"Вони отримали неправильні дані про країну, зробили неправильний аналіз. Румунія не має проблем із забезпеченням енергією. У нас є ресурс, який ми надаємо, і у нас є гнучкість у наданні палива для електростанцій. Ще у нас є газові електростанції, які можуть бути негайно переведені на нафту або вугілля. У Румунії немає проблеми постачань", - підкреслив Бесеску.

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Пріоритетним для Румунії залишається газ, але не обов'язково імпортний, сказав президент.

"Минулого року ми виявили велике газове родовище в Чорному морі в районі Доміно, а нещодавно Exxon знайшла друге за величиною родовище в Чорному морі", - пояснив він.

"Південний потік" передбачає постачання російського газу в Європу дном Чорного моря через Болгарію і Сербію. Певні його гілки повинні проходити через Боснію, Македонію і Чорногорію.