Україна зайняла сьому сходинку у рейтингу країн з «найнещаснішою» економікою

Однак, у порівнянні з минулим роком, Україна покращила свої позиції.

Україна увійшла до десятки країн з найнещаснішою економікою, зайнявши у рейтингу сьому сходинку.

Країни у рейтингу розташовані за індексом бідності, розробленим Bloomberg, який поєднує показники рівня безробіття та інфляції. За цим індексом було оцінено 66 країн.

Індекс бідності спирається на вікову концепцію, згідно з якою низька інфляція і безробіття в цілому ілюструють, наскільки добре повинні відчувати себе жителі економіки. Іноді, звичайно, низький бал може вводити в оману: стійко низькі ціни можуть бути ознакою поганого попиту, а занадто низький рівень безробіття скованістю робітників, які хочуть перейти на кращі робочі місця, наприклад. Результати більшою мірою свідчать про глобальні економічні перспективи.

Читайте такожУкраїна посіла 39 місце серед 115 країн у рейтингу бюджетної прозорості У минулому році Україна зайняла у цьому рейтингу п’яту позицію, що свідчить про ріст економіки за останній рік ( ІБ зменшився з 23,8 до 17,8). Цьогоріч Україна опинилася у рейтингу між Туреччиною і Грецією, які ділять шосту сходинку, та Іспанією.

Першу сходинку у рейтингу вже четвертий рік поспіль займає Венесуелла зі своєю суперінфляцією. Її ІБ становить 1872, що у 50 разів більше за показник другої сходинки – Південної Африки (ІБ 33,1).

«Найщасливішими з найнещасніших» стали економіки Таїланду, Сингапуру та Японіїї.

Як повідомляв УНІАН, за минулий рік Україна втратила 5 сходинок у світовому рейтингу процвітання опинившись на 112 місці з 149 країн.