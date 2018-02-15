Валюта дорожчає: гривня впала на міжбанку і в курсах НБУ

Офіційний курс НБУ на 16 лютого: 100 USD – 2675,9805 гривні; 100 EUR – 3343,1024 гривні; 10 RUR - 4,7286 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США -2675,9805 (15 лютого – 2665,4762)

100 EUR – 3343,1024 (15 лютого -3291,3300 )

10 RUR – 4,7286 (15 лютого – 4,6284)

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Як повідомляв УНІАН, 15 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,84/26,88 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара нижче на 18 копійок порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 33,54/33,58 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4610/0,4620 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,7598 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 800 угод на суму 453,12 мільйона доларів.