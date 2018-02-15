Нацбанк спростив отримання банками кредитів від нерезидентів

Банки зможуть отримувати кредити у будь-яких нерезидентів-кредиторів без реєстрації або індивідуальної ліцензії НБУ.

Національний банк України розширив можливості банків отримувати у нерезидентів "синтетичні" кредити в національній валюті, фактичної валютою яких є гривня, а всі платежі між кредитором і позичальником здійснюються в іноземній валюті.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №12, яка набирає чинності з 16 лютого, тепер банки зможуть отримувати такі кредити у будь-нерезидентів-кредиторів без реєстрації або індивідуальної ліцензії Національного банку, у той час як раніше такі кредити можна було залучати тільки у міжнародних фінансових організацій.

Нацбанк зазначив, що отримані кошти українські банки будуть використовувати для кредитування українських позичальників у гривні, при цьому валютний ризик буде нести нерезидент-кредитор.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 30 грудня 2017 року дозволив банкам видачу експортних валютних кредитів іноземним покупцям товарів українського походження, тоді як раніше українські банки могли видавати зовнішні валютні кредити тільки іноземним банкам-позичальникам.