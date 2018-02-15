В UkraineInvest Тернопільщину назвали взірцем щодо створення комфортного інвестклімату

Перспективу Тернопільщини заступник директора Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest вбачає у розвитку аргосектору.

В UkraineInvest Тернопільщину назвали взірцем щодо створення сприятливого інвестклімату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні під час презентації області у Києві на виставці «Благословенне Тернопілля» сказала заступник директора Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Уляна Хром’як.

Вона відзначила, що інвестори, які започатковують бізнес на Тернопіллі – успішні, плідно співпрацюють з обласною державною адміністрацією і планують розвиток своєї справи не лише у цьому регіоні, а й за його межами.

«Вкрай важливою є ефективна співпраця всіх органів влади та силових структур. Лише в таких умовах інвестор відчуватиме себе максимально комфортно. Тернопільщина у даному аспекті є взірцем», – підкреслила Хром’як.

Читайте такожУкраїна піднялася на 4 позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business (інфографіка)За її словами, щоб максимально зацікавити потенційного інвестора, необхідно визначити «родзинки» регіону та правильно подати їх. Перспективу Тернопільщини вона вбачає у розвитку аргосектору.

«Тернопільщина – багатий край, у якому вирощується багато овочів, фруктів. Тому необхідно максимально сприяти тому, щоб люди не просто продавали вирощену продукцію, а додавали їй вартості, займаючись переробкою. Варто будувати заводи, що спеціалізуватимуться на переробці агропродукції. Це один із пріоритетних напрямків на цей рік, у якому ми будемо продовжувати роботу», – повідомила Хром’як.

Вона додала, що Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest тісно співпрацює з регіонами, бо вбачає у них значний потенціал.

«У західному регіоні наша регіональна команда цьогоріч співпрацюватиме у рамках розробки інвестиційно привабливих проектів та пропозицій, адже інвестора, перш за все, цікавить якісний інвестиційний продукт. З Тернопільщиною, безумовно, ми продовжуватимемо співпрацю, яку започаткували ще торік», – підсумувала Хром’як.

У рамках презентації краю "Благословенне Тернопілля" голова Тернопільської ОДА Степана Барни також зустрівся з надзвичайними та повноважними послами та консулами іноземних країн. В основному це країни, з якими Тернопільщина уже співпрацює або планує розпочати діяльність. Під час зустрічі Барна наголосив, що співпраця з іноземними державами, які вже стали для області добрими друзями та партнерами, дуже важлива.

«Адже завдяки цій співпраці вдається піднімати та розвивати економіку області. Крім того, зі сторони обласної влади є повне сприяння і підтримка інвесторів та бізнесу. Саме тому Тернопільщина серед лідерів як щодо залучення іноземних інвестицій, так і створення сприятливого бізнес-клімату», – зауважив Барна.