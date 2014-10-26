В ЄС 25 банків не змогли пройти стрес-тести

Організації, що потрапили в чорний список, повинні наростити свої резерви, повідомляє прес-служба ЄЦБ.

Читайте такожНБУ вирішив видавати банкам менше стабілізаційних кредитівЗ'ясувалося, що 25 банків не пройшли перевірку фінансового регулятора, так як у них недостатньо резервів на випадок спаду економіки. Разом з тим 12 з 25 банків, що потрапили в список, вже встигли усунути брак капіталу за той час, протягом якого проводилась перевірка, повідомляє Лента.ру.

Ще 13 банкам наказано скласти план дій із збільшення резервів і представити його регулятору протягом двох тижнів. Ці кредитні установи повинні в строк до дев'яти місяців наростити резервні кошти у загальній складності на 10 мільярдів євро (12,5 мільярда доларів).

У список організацій з недостатніми резервами потрапили чотири італійських, два словенських, два грецьких банки, по одному з Австрії, Ірландії, Португалії, Кіпру, а також франко-бельгійський банк Dexia. Найбільша нестача капіталу (2,11 мільярда євро) виявлена в італійському банку Monte dei Paschi di Siena. Більшість інших організацій зі списку мають дефіцит у розмірі менше 1 мільярда євро, кілька банків - у розмірі менше 200 мільйонів євро.