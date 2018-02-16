Неспокійна криптовалюта: біткойн торгується вище $10 тисяч

При цьому частка біткойна на даний момент становить приблизно 36% всього ринку криптовалют, Ethereum - 19%, Ripple - 9%.

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн (bitcoin) продовжує дорожчати в п'ятницю після перевищення днем раніше психологічної позначки в 10 тисяч доларів, повідомляє Прайм.

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За даними порталу CoinMarketCap, станом на 6:58 биткоин дорожчав на 3,3%, до 10,058 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта росла в ціні на 2,8%, до 9,973 тисячі доларів, на OKEx - на 3,2%, до 9,94 тисячі доларів. А за даними порталу Coindesk, біткойн знижувався у вартості на 0,4%, до 9,978 тисячі доларів.

Ethereum дешевшав на 0,7%, до 929,44 долара, Ripple - дешевшав на 2,5%, до 1,12 долара, Bitcoin Cash зростав у ціні на 11%, до 1504,71 долара, згідно з даними CoinMarketCap. Капіталізація ринку криптовалют, за даними CoinMarketCap, складає на даний момент 475,37 мільярда доларів. Частка биткоина на даний момент становить приблизно 36% всього ринку криптовалют, Ethereum - 19%, Ripple - 9%.

Після деякого періоду стабільності, коли основна криптовалюта торгувався біля позначки в 8 тисяч доларів, біткойн подорожчав до 10 тисяч доларів вперше з кінця січня і його вартість продовжує зростати. Аналітики вважають, що ця подія може залучити нових інвесторів на ринок віртуальних валют.

"Щоразу, коли долаються такі позначки, це приваблює нову аудиторію учасників і розробників", - вважає співзасновник американської Bloq Метью Роззак (Matthew Roszak), порівнюючи недавнє подолання позначки в 10 тисяч доларів з більш ранніми рубежами в один долар, десять і сто доларів. Його слова наводить телеканал CNBC.

Деякі аналітики відзначають зростання інтересу до цифрових валют, незважаючи на мінливість ринку. "Незважаючи на волатильність цін на кріптовалюти ми продовжуємо спостерігати зростаючий інтерес до створення інвестиційних продуктів у цій області", - наводить телеканал думку голови фінансово-технічного підрозділу Autonomous Next Лекса Соколіна (Lex Sokolin). Лише за останні три місяці вартість біткойна варіювалася приблизно між 6 і 20 тисячами доларів.