Український експорт до Європи в 2017 році зріс на 21% - Гройсман
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Про це на своїй сторінці в Twitter написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Він нагадав, що весь експорт в 2017 році порівняно з 2016 роком зріс на 16%, загалом наша країна експортувала послуг і товарів на 52,3 мільярда доларів до 223 країн.
"Темпи зростання експорту в ЄС ще більше, ніж загальні. Плюс 21% порівняно з 2016 роком", - написав глава уряду.
За його словами, експорт в країни ЄС становить 20 мільярдів доларів, що становить 40,5% всієї структури експорту.
Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведено з дефіцитом у 2,625 мільярда доларів проти 541,6 мільйона доларів профіциту за попередній рік. Імпорт товарів і послуг в Україну за рік зріс на 23,3% - до 54,955 мільярда доларів, експорт – на 16%, до 52,330 мільярда доларів.
Темпи зростання експорту до ЄС ще більші, ніж загальні. Плюс 21%, порівняно з 2016 роком.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) February 16, 2018
Всього Україна експортувала в 223 країни на загальну суму $52,3 млрд.#експорт#економікаУкраїни