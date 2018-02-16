Український експорт до Європи в 2017 році зріс на 21% - Гройсман

Прем'єр нагадав, що загальний експорт в 2017 році зріс на 16%, загалом наша країна експортувала послуг і товарів на 52,3 мільярда доларів.

Експорт України в країни Європейського Союзу в 2017 році порівняно з 2016 роком зріс на 21%.

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Про це на своїй сторінці в Twitter написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він нагадав, що весь експорт в 2017 році порівняно з 2016 роком зріс на 16%, загалом наша країна експортувала послуг і товарів на 52,3 мільярда доларів до 223 країн.

"Темпи зростання експорту в ЄС ще більше, ніж загальні. Плюс 21% порівняно з 2016 роком", - написав глава уряду.

За його словами, експорт в країни ЄС становить 20 мільярдів доларів, що становить 40,5% всієї структури експорту.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведено з дефіцитом у 2,625 мільярда доларів проти 541,6 мільйона доларів профіциту за попередній рік. Імпорт товарів і послуг в Україну за рік зріс на 23,3% - до 54,955 мільярда доларів, експорт – на 16%, до 52,330 мільярда доларів.