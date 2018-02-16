Перемога платіжних карт: в Україні обсяг безготівкових розрахунків в 2017 році зріс в півтора раза

Частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток за останні п'ять років зросла більш ніж втричі з 12,4% (станом на 1 січня 2013 року) до 39,3% на 1 січня 2018 року.

Обсяг безготівкових розрахунків в 2017 році порівняно з 2016 роком зріс на 46,2%, кількість таких операцій збільшилася на 30,2%.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного банку України.

За підрахунками регулятора, найбільший обсяг безготівкових операцій припав на розрахунки в мережі Інтернет - 38,8%, найбільша кількість - на розрахунки в торговельних мережах - 50,6%.

Згідно з повідомленням, частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток збільшилася в 2017 році на 3,8% до 39,3%, при цьому за останні п'ять років цей показник зріс більше ніж утричі з 12,4% - за станом на 1 січня 2013 року.

За даними НБУ, всього у 2017 році українці зробили більше 3 мільярдів операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, на суму 2,125 трильйона гривень.

Кількість платіжних карток за рік збільшилася на 3,9% і на початок 2018 року становить 59,9 мільйона штук, з них активних - 34,9 мільйона штук (зростання на 7,6%). Кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, які надають своїм клієнтам можливість здійснювати безготівкові розрахунки за допомогою платіжних карток, за 2017 рік зросла на 27,8 тисячі і склало 173,8 тисячі одиниць, мережа платіжних терміналів за рік зросла майже на 15% і склав 251,7 тисячі.

Як повідомляв УНІАН, загальна кількість випущених банками платіжних карток в обігу в Україні на 1 січня 2017 року склало 57,633 мільйона штук, що на 1,674 мільйона штук, або на 2,8%, менше показника на 1 січня 2016 року.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2018 року в Україні працювало 77 банків-учасників карткових платіжних систем.