Долар та євро в Україні знову повернулися до зростання

12:32, 16 лютого 2018
Фінанси
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REUTERS

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 27,20 гривні, євро - за 33,80 гривні.

Вчора, 15 лютого, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах становила 27,00 гривні, євро - 33,60 гривні.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк не дає прогнози щодо курсу гривні, зазначив, що як складеться на ринку - таким і буде курс валют.

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