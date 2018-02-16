Долар та євро в Україні знову повернулися до зростання
12:32, 16 лютого 2018Фінанси
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Продати долари можна за 27,20 гривні, євро - за 33,80 гривні.
Ілюстрація REUTERS
Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 16 лютого становить 27,30 гривні, євро - 34,00 гривні.
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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 27,20 гривні, євро - за 33,80 гривні.
Вчора, 15 лютого, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах становила 27,00 гривні, євро - 33,60 гривні.
Як повідомляв УНІАН, Нацбанк не дає прогнози щодо курсу гривні, зазначив, що як складеться на ринку - таким і буде курс валют.
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