Нацбанк сподівається на плідну дискусію з МВФ

Група експертів МВФ працює в Києві з 12 по 16 лютого.

Національний банк України сподівається на плідну дискусію української влади з Міжнародним валютним фондом, група експертів якого працює в Києві з 12 по 16 лютого.

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Про це повідомила прес-служба регулятора у соцмережі Facebook з посиланням на коментар виконуючого обов'язки голови НБУ Якова Смолія.

"Ми сподіваємося на плідну дискусію української сторони з цим міжнародним донором", - зазначив він.

Смолій підкреслив, що в інтересах України - продовжувати виконувати програму з МВФ і виконувати взяті на себе зобов'язання.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і підкреслив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілей співробітництва, прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, створити Антикорупційний суду і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

Національний банк прогнозує, що в 2018 році Україна отримає від МВФ до 2 мільярдів доларів.