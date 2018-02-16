Експерти МВФ завершують роботу в Києві

Заява Фонду за підсумками роботи місії можливо на початку наступного тижня.

Команда експертів Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Руденом, які прибули для технічних консультацій з українською владою в період з 12 по 16 лютого, завершує роботу в Києві.

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Як повідомили УНІАН у представництві МВФ в Україні, підсумкова заява за результатами роботи експертів Фонду можливе на початку наступного тижня – в понеділок або у вівторок.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк назвав візит групи експертів Міжнародного валютного фонду особливо важливим для продовження співпраці України з Фондом.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і підкреслив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілей співробітництва, прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, створити Антикорупційний суду і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

Національний банк прогнозує, що в 2018 році Україна отримає від МВФ до 2 мільярдів доларів.