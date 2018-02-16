В Україні знову погіршилися споживчі настрої

Другий місяць поспіль триває погіршення очікувань щодо розвитку економіки країни у найближчий рік.

Індекс споживчих настроїв в Україні в січні 2018 року зменшився на 0,8 пункту в порівнянні з груднем 2017 року - до 59,5. Відповідні дані містяться в дослідженні GfK Ukraine.

Читайте такожНацбанк пояснив, чому ціни минулого року зростали швидше за прогнози (інфографіка)

При цьому індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року знизився на 4,5 пункту в порівнянні з груднем і склав 54,5, а індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчих 5 років на 0,9 пункту - до 70,6.

Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища збільшився на 1,6 пункту – до 57,5, а індекс доцільності великих покупок зменшився на 3,8 пункту і становить 64.

Індекс інфляційних очікувань збільшився на 5 пунктів – до 185,3.

"Індекс споживчих настроїв в січні 2018 року майже не змінився порівняно з груднем 2017 року. З одного боку, відзначаємо поліпшення оцінки поточного особистого матеріального становища. З іншого боку, другий місяць поспіль триває погіршення очікувань щодо розвитку економіки країни в найближчий рік", - йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих настроїв в Україні в грудні 2017 року збільшився на 2 пункти порівняно з листопадом - до 60,3.

Базова інфляція в Україні в січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем, груднем 2017 року сповільнилася до 0,7% з 0,8%, зафіксованих у грудні до листопада.