Проти ПриватБанку готується найбільший колективний позов через витік даних

Щоб приєднатися до позову, достатньо заповнити невелику веб-форму.

В інтернеті з'явився сайт, на якому всі громадяни України, які були клієнтами "Приватбанку" до вересня 2017 року, можуть приєднатися до колективного позову проти банку.

Причиною позову є масовий витік даних на російські сервери, який стався в банку восени цього року. Нагадаємо, тоді сервера банку було зламано, а персональні дані клієнтів банку було перекачано на сервер, який, судячи з його IP адреси, розташовувався на території Російської Федерації, передає 24.

Щоб приєднатися до позову, достатньо заповнити невелику веб-форму за адресою law.isu.com.ua, а також підписати з адвокатською компанією, яка організовує позов, договір в електронній або паперовій формі. Жодних комісій для приєднання до позову платити не потрібно.

Читайте такожБанківська система за рік скоротила збитки у 6 разів – НБУ"Це повністю відповідає західним практикам, коли клієнти, чиї інтереси постраждали, об'єднуються в рамках колективного позову проти компанії, яка допустила прокол, – говорить керівник адвокатської об'єднання "ІСУ Лойерс", – Тим більше в цьому кричущому випадку, коли керівництво банку нічого не зробило для зупинки витоку, навіть коли факт злому став очевидним".

У разі судового виграшу, позивач отримує 11 тисяч гривень, 10% з яких бере собі адвокатська компанія.