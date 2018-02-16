Данилюк обговорив з місією МВФ реформу Фіскальної служби

Представники місії погодилися, що уряду при реформуванні ГФС потрібно зосередитися на інституційних змінах з реорганізацією роботи Служби та залученням нових фахівців.

Міністр фінансів Олександр Данилюк провів зустріч з представниками технічної місії Міжнародного валютного фонду та обговорив проведення реформи Державної фіскальної служби.

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Про це йдеться в повідомленні міністерства в мікроблозі Twitter.

"Представники місії погодилися, що операційні зміни всередині структури важливі, але потрібно зосередитися на інституційних змінах з реорганізацією роботи Служби та залученням нових людей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, команда експертів Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Руденом, які прибули для технічних консультацій з українською владою в період з 12 по 16 лютого, завершує роботу в Києві. Підсумкова заява за результатами роботи експертів Фонду можливе на початку наступного тижня – в понеділок або у вівторок.

Кабінет міністрів 11 січня скасував постанови про затвердження концепції реформування системи органів державної податкової і митної політики і про реорганізацію територіальних органів ДФС, прийняті урядом 29 березня і 19 липня минулого року. Постанови передбачали створення Міжрегіональної митниці і головного Міжрегіонального управління ДФС.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк в свою чергу заявляв, що стурбований рішенням Кабміну про скасування затвердженої раніше концепції реформи Державної фіскальної служби і планував виправити це непорозуміння".