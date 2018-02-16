Може згодитися: переговори Білорусі та МВФ законсервовано

Уряд Білорусі здійснив низку кроків з пенсійної реформи, але не зміг домовитися з МВФ щодо термінів, тому переговори було припинено.

Робота з Міжнародним валютним фондом триває в плановому робочому порядку, повідомив сьогодні журналістам заступник міністра фінансів Юрій Селіверстов перед початком підсумкової колегії відомства.

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Про це повідомляє передає кореспондент БЕЛТА.

"Сьогодні переговори з МВФ кілька законсервовані за програмою (кредитною). Ми не зійшлися в швидкості проведення тих реформ, які вони нам пропонують. Але робота з ними триває в плановому робочому порядку", - зазначив заступник міністра.

Юрій Селіверстов пояснив, що частину документів, які Білорусі пропонували в МВФ, вже прийняті.

"У нас є стратегія з управління держборгом, концепція управління державними підприємствами. Щодо пенсійної реформи ми здійснили низку кроків. Але по окремих заходів не змогли з ними домовитися по термінах, тому поки переговори припинені", - сказав він. Домовленість не була досягнута в тому числі по швидкості перетворень у сфері ЖКГ.

Як повідомлялося, останній раз місія МВФ працювала в Білорусі з 26 жовтня по 10 листопада 2017 року в рамках консультацій за статтею IV. На консультаціях обговорювалася економічна політика в країні.