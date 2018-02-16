Гривня йде на вихідні з курсом 27,03 за долар

З відкриття торгів гривня подешевшала до долара на 15 копійок.

У п'ятницю, 16 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,99/27,03 грн/дол.

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Про це повідомив УНІАН дилер комерційного банку, зазначивши, що поточні котирування гривні до долара нижчі на 15 копійок порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 33,60/33,65 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4610/0,4620 грн/рубль.