Кабмін пропонує Раді розширити санкції проти Росії, заборонивши використання російського ПЗ

Використання такого ПЗ створює можливість іноземній державі отримати несанкціонований доступ до персональних даних громадян України, вважають в уряді.

Кабінет міністрів України пропонує заборонити або обмежити використання програмного забезпечення і технічних засобів телекомунікацій іноземного виробництва, особливо в інформаційно-телекомунікаційних системах об'єктів критичної інфраструктури економіки, національної безпеки і оборони України.

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Про це йдеться в законопроекті про внесення змін до закону України "Про санкції" (№8042), опублікованому на парламентському сайті.

«Метою розробки законопроекту є законодавче врегулювання можливості введення секторальних (без визначення кола осіб) санкцій щодо заборони або обмеження використання на об'єктах критичної інфраструктури програмного забезпечення і технічних засобів телекомунікацій, розроблених, виготовлених суб'єктами господарювання держави-агресора, до якого застосовані санкції», - йдеться в тексті пояснювальної записки.

Зазначається, що широке використання в інформаційно-телекомунікаційних системах України ПЗ і технічних засобів телекомунікацій іноземного виробництва дає можливість іноземній державі отримати доступ до державних інформаційних ресурсів і персональних даних громадян України.

Також пропонується доповнити закон України "Про санкції" секторальними санкціями, такими як заборона або обмеження використання на об'єктах критичної інфраструктури і технічних засобів телекомунікацій походженням з іноземної держави, до якої застосовані санкції.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Кабінет міністрів України схвалив законопроект про внесення змін до закону про санкції, який потенційно може передбачати розширення санкцій проти Росії.

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», яке вводить санкції щодо юридичних і фізичних осіб країни-агресора. Час дії санкцій становить один рік.