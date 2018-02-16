Данилюк подав позов до суду проти ДФС за позапланову перевірку

Міністр фінансів просить суд визнати накази і дії фіскальної служби протиправними.

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від міністра фінансів Олександра Данилюка до Головного управління ДФС у м. Києві та Державної фіскальної служби України.

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Про це йдеться у повідомленні суду.

Як зазначається, позивач просить суд визнати протиправними та скасувати накази ГУ ДФС у м. Києві про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки позивача, а також про перенесення строку проведення розпочатої перевірки. Також позивач просить суд визнати протиправними дії Головного управління ДФС у м. Києві з проведення документальної позапланової невиїзної перевірки позивача на підставі відповідного наказу.

«Данилюк у своїй позовній заяві просить визнати протиправними і скасувати низку податкових повідомлень-рішень. Водночас позивач просить визнати протиправним та скасувати рішення ДФС про результати розгляду скарги», - зазначається в повідомленні.

Судове засідання призначене на 5 квітня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2017 року Печерський районний суд Києва доручив ДФС перевірити Данилюка на предмет можливого ухилення від сплати податків за період 1998-2016 років на підставі клопотання Генеральної прокуратури, проте на початку вересня ГПУ закрила цю справу.

На початку листопада ДФС відновила перевірку фінансових документів міністра фінансів.

Крім того, на початку листопада стало відомо, що Генпрокуратура перевіряє можливу причетність Данилюка протягом 2010-2014 років до діяльності злочинної організації під керівництвом тодішнього президента України Віктора Януковича, що призвела до більш як 18 млрд грн збитків для держави.

Як заявив адвокат міністра Віталій Наум, реєстрація ГПУ кримінального провадження проти Данилюка, податкова перевірка його документів і можлива перевірка ГПУ Координаційного центру реформ під керівництвом Данилюка за період з 2010 по 2014 рік не мають під собою юридичних підстав і є політично мотивованими.