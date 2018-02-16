Скільки коштуватиме валюта після вихідних: Нацбанк опустив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 19 лютого: 100 USD – 2699.0889 грн; 100 EUR – 3364.1444 грн; 10 RUR - 4.7894 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 19 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожГривня відіграла падіння до долара з середини листопада – НБУ розповів, завдяки чому зміцнюється нацвалюта

100 USD США – 2699.0889 (16 лютого – 2675.9805)

100 EUR – 3364.1444 (16 лютого – 3343.1024)

10 RUR – 4.7894 (16 лютого – 4.7286)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 16 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,99/27,03 грн/дол., що на 15 копійок нижче порівняно з рівнем відкриття торгів.

Ккотировки гривні до євро встановилися на рівні 33,60/33,65 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4610/0,4620 грн/рубль.