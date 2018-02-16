Нардеп-власних мережі гіпермаркетів продовжує вести бізнес у Криму та Росії - "Схеми"

Аналоги «Епіцентрів» (якими володіє нардеп Олександр Герега) у Криму - «Новацентри» підтримують сепаратистські настрої та використовують заборонену в Україні символіку.

Народний депутат Олександр Герега із дружиною Галиною продовжують вести свій бізнес в анексованому Росією Криму і мають фірму в Московські області.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні програми "Схеми".

Відповідно до виписки із реєстру юридичних осіб Російської Федерації, у травні 2014 року українські компанії «Епіцентр К», «Нова лінія» та «Торговий дім «Трейдіком «Інко», кінцевими власниками яких є Галина та Олександр Гереги, заснували у місті Пушкіно Московської області компанію ООО «Руслайн Ко», яка є найбільшим платником податків на власність у місті Севастополь в окупованому Криму.

Керівництво «Руслайн Ко» активно бере участь у діяльності гіпермаркетів «Новацентр К» – російська юридична особа, яка почала працювати на місці гіпермаркетів «Епіцентр К» на території півострова, йдеться у розслідуванні.

Як повідомляють журналісти, «Новацентри» в Криму підтримують сепаратистські настрої: в магазинах можна зустріти триколори та георгіївські стрічки, а в їхніх промороликах чоловіки в футболках "Армия России".

При цьому Олександр Герега у коментарі журналістам заперечив, що «Новацентр К» має якесь відношення до «Епіцентр К» , однак потім додав жартуючи: «Хто його знає. Може, ми і маємо стосунок до цих компаній, і підпільно працюємо на ворожій території, щоби рано чи пізно розпалити пожежу, яка буде крокувати цими територіями, і ці території також стануть такими ж незалежними, як наша країна».

«На території Росії і Криму українським компаніям просто неможливо працювати», – додав він.

Відео: Радіо Свода Онлайн