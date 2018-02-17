Порошенко зустрівся з Юнкером: говорили про «Північний потік-2» та макрофінансову допомогу

Президент Єврокомісії запевнив, що Європейський Союз готовий посилити всебічну підтримку України у 2018 році на шляху системних реформ.

Президент України Петро Порошенко та президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер обговорили перспективи виділення Україні чергової макрофінансової допомоги.

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Як повідомляє прес-служба глави Української держави, зустріч відбулась на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Зазначається, що «співрозмовники обговорили перспективи виділення Євросоюзом Четвертої програми макрофінансової допомоги Україні, а також шляхи реалізації ініціативи «Східне партнерство+»».

Президент Європейської комісії запевнив, що Європейський Союз готовий посилити всебічну підтримку України у 2018 році на шляху системних реформ та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Співрозмовники обговорили хід реформ в Україні. Президент України відзначив важливість формування незалежної антикорупційної інфраструктури і зокрема незалежного Антикорупційного суду.

Лідери домовились розпочати підготовку до наступного 20-го саміту Україна-ЄС.

Також було висловлено занепокоєння з приводу реалізацією Росією проекту «Північний потік-2», який президент України назвав політичним.