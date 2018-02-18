Порошенко підписав закон про дострокові пенсії членам сімей загиблих "майданівців"

Згідно із законом, право отримувати дострокові пенсії отримають дружини, чоловіки, діти і батьки героїв після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності певного страхового стажу.

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули чи померли внаслідок ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності у 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулась сьогодні в Києві на відкритті виставки «Переведи мене через Майдан», присвяченої учасникам Революції Гідності – творчим особистостям.

За словами Порошенка, 8 лютого парламент прийняв закон, який дозволяє призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули чи померли внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності.

«Практично відразу після його надходження у вашій присутності підписую цей закон», - заявив він.

Читайте такожГройсман: пенсії військових повинні залежати від того, "чи бачила людина, що таке війна"Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності» (реєстраційний номер 7429). За дане рішення проголосували 248 народних депутатів.

Таке право отримають дружини, чоловіки, діти і батьки героїв після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менш як 25 років у чоловіків і не менш як 20 років – у жінок.